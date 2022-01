Laeti Marseille 6e Arrondissement, 17 novembre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Laeti Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-11-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-17 Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

28 28 Laeti, Laetitia Kerfa de son vrai nom, est la rappeuse star de la série « Validé ». En effet Franck Gastambide a décidé de miser sur la jeune artiste prometteuse pour la seconde saison de la série emblématique.



Âgée de 24 ans, Laeti a grandi dans un milieu populaire dans le nord de Paris et a très vite été attirée par le rap – « Un jour, j’ai vu un ami rapper à la bibliothèque et ça m’a donné envie d’essayer » expliqua-t-elle. Elle se forge une oreille musicale, mais y trouve aussi un refuge. Au lycée, la passion prend de plus en plus de place.



Rappeuse venue de divers horizons et artiste complète, Laeti a également essayé le théâtre, avant de sceller son destin à l’univers du rap.



La vidéo de son premier single « Rider toute la night » a enregistré plus deux millions de vues en moins de deux semaines et tourne plusieurs fois par jour sur la radio Skyrock. Tout comme ce tube, son avenir est plus que prometteur.



Sans aucun doute, Laeti connaîtra le même succès que son prédécesseur Hatik. Elle dispose désormais d’une ressource puissante pour frapper son nom dans le rap français.

Sans aucun doute, Laeti connaîtra le même succès que son prédécesseur Hatik. Elle dispose désormais d’une ressource puissante pour frapper son nom dans le rap français.

http://www.espace-julien.com/fr/agenda/programmation

Laeti, Laetitia Kerfa de son vrai nom, est la rappeuse star de la série « Validé ». En effet Franck Gastambide a décidé de miser sur la jeune artiste prometteuse pour la seconde saison de la série emblématique.



Âgée de 24 ans, Laeti a grandi dans un milieu populaire dans le nord de Paris et a très vite été attirée par le rap – « Un jour, j’ai vu un ami rapper à la bibliothèque et ça m’a donné envie d’essayer » expliqua-t-elle. Elle se forge une oreille musicale, mais y trouve aussi un refuge. Au lycée, la passion prend de plus en plus de place.



Rappeuse venue de divers horizons et artiste complète, Laeti a également essayé le théâtre, avant de sceller son destin à l’univers du rap.



La vidéo de son premier single « Rider toute la night » a enregistré plus deux millions de vues en moins de deux semaines et tourne plusieurs fois par jour sur la radio Skyrock. Tout comme ce tube, son avenir est plus que prometteur.



Sans aucun doute, Laeti connaîtra le même succès que son prédécesseur Hatik. Elle dispose désormais d’une ressource puissante pour frapper son nom dans le rap français.

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-26 par