The Strangers et Arp Frique&Family en concert. Mercredi 29 novembre, 20h00 L’Aéronef 18 € / 11 €

General Elektriks, Leeroy (Ex-Saïan Supa Crew) and Lateef The Truthspeaker (DJ Shadow, Blackalicious) ont créé The Strangers ! Belle réunion de talents pour un hip hop de haute voltige avec un fort ascendant funk, du rap où les langues de Shakespeare et de Molière s’allient et s’entrechoquent, des refrains imparables. Un véritable road movie sonore, invitation au voyage (dans le temps) doublée d’une incitation irrésistible à la danse.

Welcome To The Colorful World Of Arp Frique ! En 2018, le néerlandais Niels Nieuborg aka Arp Afrique partageait sur disque son amour de la disco et son attachement au Cap Vert. Toujours bien entouré, il poursuit ses explorations. Et voyage encore, (en synthé DX7 !) dans le temps et à travers les cultures du monde. Funk, latin jazz, reggae, funaná, bossa et samba sont tous passés à travers le prisme disco ! Tropical boogie ? Groove contagieux !

[dans le cadre de NL+, coup de projecteur sur la vitalité artistique et culturelle des Pays-Bas proposé par L’Aéronef durant la saison 2023/2024]

L'Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, Lille Lille 59777 Lille-Centre Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:00:00+01:00 – 2023-11-29T23:00:00+01:00

Adèle & Jules Salters