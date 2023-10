Blonde Redhead à L’Aéronef L’Aéronef Lille, 27 novembre 2023, Lille.

Blonde Redhead à L’Aéronef Lundi 27 novembre, 20h00 L’Aéronef 25 € / 19 €

« La vie change vite. La vie change en un instant. Vous vous asseyez pour dîner et la vie telle que vous la connaissez s’arrête« . Au printemps 2020, la chanteuse et multi-instrumentiste de Blonde Redhead, Kazu Makino découvre ce passage du livre The Year of Magical Thinking de Joan Didion (2005). Dans ces mois incertains, Makino pense à ses propres parents, loin au Japon, au rituel alors disparu du dîner en famille et au sentiment omniprésent que la vie peut basculer en un instant. C’est le point de départ pour Makino de deux chansons, Sit Down for Dinner Pt I et Sit Down for Dinner Pt II. Ces titres trouvent alors aussi une résonance toute particulière pour les membres italiens de Blonde Redhead, les frères jumeaux nés à Milan, Amedeo Pace (chanteur / multi-instrumentiste) et Simone Pace (batteur).

Sit Down for Dinner est désormais le nom du dixième album du trio aux mélodies discrètes mais viscérales, évoquant les luttes inévitables de l’âge adulte : la rupture de la communication dans les relations durables, se demander de quel côté se tourner, s’accrocher à ses rêves.

L'Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, Lille Lille 59777 Lille-Centre Hauts-de-France

Charles Billot