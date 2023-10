Hervé & Demain Rapides en concert L’Aéronef Lille, 24 novembre 2023, Lille.

Capable de transformer une réalité banale en fiction poétique, Hervé est une personnalité à part dans le paysage musical. Sacré « Révélation masculine » aux Victoires de la Musique 2021 avec son premier album Hyper, sa version rééditée Hyper – Prolongations (augmentée de 5 titres) et une tournée marathon de plus de 150 dates, Hervé explose à nouveau les formats avec Intérieur Vie, album magnétique et lumineux !

Regarder en soi pour mieux appréhender le monde alentour. Douter pour mieux trouver la confiance, force de caractère, abnégation, danser, chanter, faire corps avec ses rêves. Pulsation électronique, hédonisme pop, héritage de la culture urbaine et populaire, Hervé dépasse l’attendu.

En ouverture, le Lillois Demain Rapides, heureux lauréat du Prix du Jury iNOUïS 2023 ! en avril dernier lors du Pirntemps de Bourges : une série de dérapages sur les terrains vagues du rap et de la pop, une balade à la fois sauvage et synthétique durant laquelle Damien scande les paysages en fleurs et en feu qu’il traverse.

L'Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, Lille Lille 59777 Lille-Centre Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

