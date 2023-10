Pierre De Maere à L’Aéronef L’Aéronef Lille, 17 novembre 2023, Lille.

Pierre De Maere à L’Aéronef Vendredi 17 novembre, 20h00 L’Aéronef 27 € / 20 €

Les planètes se sont plus depuis qu’alignées pour Pierre de Maere. Sans s’encombrer de références ou de classifications, c’est un garçon qui lit l’intégrale de Picsou au coin du feu, Pink Floyd en fond sonore. Fasciné aussi par Willy Wonka de Charlie et la Chocolaterie et Lady Gaga. Comprendre par là qu’il aime les personnalités singulières. Il compose au piano et à l’ordinateur des morceaux au charme fou. Avis aux amateurs de Stromae, Yelle, Rufus Wainwright ou la pop des eighties…

En ouverture, Orlane et son mélange de pop urbaine électronique chantée en français, aux texte tantôt sombres, tantôt doucereux, mais jamais innocents.

L'Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, Lille Lille 59777 Lille-Centre Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

Marcin Kempski