After-live : Samuele L’Aéronef Lille Catégorie d’Évènement: Lille After-live : Samuele L’Aéronef Lille, 8 novembre 2023, Lille. After-live : Samuele Mercredi 8 novembre, 21h45 L’Aéronef Entrée libre dès 21h45 ! AFTER-LIVE : SAMUELE

Multi-instrumentiste, c’est par la musique que Samuele partage sa poésie depuis toujours. Iel chante les révolutions individuelles et collectives sur fond de musique rock et de mélodies accrocheuses.

Entrée gratuite dès la fin du concert de Hoshi ! L’Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, Lille Lille 59777 Lille-Centre Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fc95c6f-5aa9-4373-a767-423407bd83ec;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fc95c6f-5aa9-4373-a767-423407bd83ec [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr/agenda/after-live-samuele »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

