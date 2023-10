THE WYTCHES + HOLY WAVE L’Aéronef Lille, 7 novembre 2023, Lille.

Le trio de Brighton, The Wytches, démarrait en 2011 une aventure pavée de chouettes étapes ! Une signature au sein d’Heavenly Recordings, un premier album dès 2014 : Annabel Dream Reader. De belles dates aussi, notamment en compagnie de METZ, Cloud Nothings, Blood Red Shoes, Pixies… Quelques nouveaux sons & Eps plus tard, et via la création du label Cable Code Records, Three Mile Ditch touche en 2020 les aficionados d’un revival garage psychédélique autant que les adeptes d’écriture plus pop. Retour dans l’Hexagone en 2023 pour The Wytches ! « The French have shown us nothing but love over the years and we can’t wait to return to their country », dit Dan Rumsey. Désormais au sein de la famille Alcopop! Records, le groupe y peaufine son savant mélange à paraitre cette année dans un album plus qu’attendu.

HOLY WAVE

I got a house / A wife / A good job where I am polite / When I’m depressed / I take a pill / Then I cheer up again / Im happier / And so it goes… {Happier by Holy Wave}. Initialement rattachés à The Reverberation Appreciation Society, label étroitement lié à l’Austin Psych Fest, les shoegazers Texans d’Holy Wave balancent à l’été 2023 via Suicide Squeeze leur sixième album, Five of Cups.

