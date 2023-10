The Wytches (Brighton) & Holy Wave (Austin) à L’Aéronef L’Aéronef Lille Catégorie d’Évènement: Lille The Wytches (Brighton) & Holy Wave (Austin) à L’Aéronef L’Aéronef Lille, 7 novembre 2023, Lille. The Wytches (Brighton) & Holy Wave (Austin) à L’Aéronef Mardi 7 novembre, 20h00 L’Aéronef 6 € / 3 € Le trio The Wytches a débutéen 2011 une aventure pavée de chouettes étapes ! Une signature au sein d’Heavenly Recordings, un premier album dès 2014 : Annabel Dream Reader. De belles dates aussi, notamment en compagnie de METZ, Cloud Nothings, Blood Red Shoes, Pixies… Désormais au sein de la famille Alcopop! Records, le groupe y peaufine son savant mélange à savourer au Club de L’Aéronef.

Ouverture de soirée par le quintet texan Holy Wave. L’Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, Lille Lille 59777 Lille-Centre Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fc95c6f-5aa9-4373-a767-423407bd83ec;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fc95c6f-5aa9-4373-a767-423407bd83ec [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T23:00:00+01:00

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T23:00:00+01:00 D.R Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Lieu L'Aéronef Adresse 168 Avenue Willy Brandt, Lille Ville Lille Lieu Ville L'Aéronef Lille latitude longitude 50.636844;3.073903

L'Aéronef Lille https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/