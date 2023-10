AMBASSADE + GUEST L’Aéronef Lille, 4 novembre 2023, Lille.

AMBASSADE + GUEST Samedi 4 novembre, 20h00 L’Aéronef Payant

Ambassade. Un mur de son dense. Entre dissonances et rythmiques qui « drivent », lignes de basse anguleuses et boîtes à rythmes ponctuées par la voix du claviériste, percussionniste et fondateur du trio, Pascal Pinkert. Un mélange d’électronique & d’analogique, souvent lo-fi, toujours chargé d’émotions. Quatre ans après Duistre Kamers, The Fool accueille un large éventail d’instruments & sons : samples de voix désaccordées, boucles de bandes magnétiques au bourdonnement familier, percussions atypiques (improvisées ou de métal DIY)

L'Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, Lille Lille 59777 Lille-Centre Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:00:00+01:00 – 2023-11-04T23:00:00+01:00

