ALFA MIST + Guest L'Aéronef Lille, 3 novembre 2023

Le producteur, pianiste et MC du East London, Alfa Mist, de passage à Lille cet automne ! Deux ans après Bring Backs, Alfa Mist offre ce printemps le fruit de ses explorations dans Variables, un cinquième album sur lequel deux titres avaient déjà levé le voile : le sombre et introspectif 4 Feb (Stay Awake ) et BC, sept minutes d’improvisation free jazz. Pour ce pont entre hip-hop et Jazz, Alfa Mist cherche, assemble. Orfèvre des loops, fort en mélodies, s’abandonnant aussi aux grooves qui emportent ou à l’impro… « The whole album is more uptempo and influenced by the freedom of returning to gigs », explique-t-il. « It feels like I’m coming back to my early days of making grime beats and creating tracks that make me want to bop my head fast. ». Autres cordes son arc, des collaborations remarquables dans les sphères néo-soul du Néo-zélandais Jordan Rakei ou du Britannique Tom Misch, avec le producteur & batteur Yussef Dayes ou encore le rappeur Loyle Carner, sans oublier la belle aventure de composition pour le London Contemporary Orchestra. « I’ve never been a ‘one album every four years’ artist – I want to put out new projects every year », dit-il. « Music is an extension of my life; it is the practice of creating. ».

2023-11-03T20:00:00+01:00

