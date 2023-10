Le producteur, pianiste et MC du East London, Alfa Mist, à Lille cet automne! L’Aéronef Lille Catégorie d’Évènement: Lille Le producteur, pianiste et MC du East London, Alfa Mist, à Lille cet automne! L’Aéronef Lille, 3 novembre 2023, Lille. Le producteur, pianiste et MC du East London, Alfa Mist, à Lille cet automne! Vendredi 3 novembre, 20h00 L’Aéronef 25 € / 19 € Deux ans après Bring Backs, Alfa Mist a offert au printemps le fruit de ses explorations dans Variables, son cinquième album. De plages introspectives en séquences d’improvisation free jazz, Alfa Mist jette un pont entre hip-hop et Jazz.. Autres cordes son arc, des collaborations remarquables dans les sphères néo-soul du Néo-zélandais Jordan Rakei ou du Britannique Tom Misch, avec le producteur & batteur Yussef Dayes ou encore le rappeur Loyle Carner, sans oublier la belle aventure de composition pour le London Contemporary Orchestra. L’Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, Lille Lille 59777 Lille-Centre Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fc95c6f-5aa9-4373-a767-423407bd83ec;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fc95c6f-5aa9-4373-a767-423407bd83ec [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

