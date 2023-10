HANIA RANI de retour à L’Aéronef L’Aéronef Lille Catégorie d’Évènement: Lille HANIA RANI de retour à L’Aéronef L’Aéronef Lille, 28 octobre 2023, Lille. HANIA RANI de retour à L’Aéronef Samedi 28 octobre, 20h00 L’Aéronef 27 € / 20 € Solo souvent, mais loin d’être toujours en solitaire, comme en témoignent ses collaborations régulières : avec d’autres musiciens (Niklas Paschburg, Portico Quartet…), pour d’autres disciplines (soundtracks : Venice – Infinitely Avantgarde ; On Giacometti), ou lors d’équipées en groupe (entourée pour Home du bassiste Ziemowit Klimek et du batteur Wojtek Warmijak), Hania Rani vous retrouvera ce samedi-là.

Au programme : musique subtile, mélodies mélancoliques, atmosphériques, hypnotiques…

Recommandé si l’on aime : Olafur Arnalds, Jóhann Jóhannsson, Max Richter, Nils Frahm, les temps suspendus & les espaces illimités… L’Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, Lille Lille 59777 Lille-Centre Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fc95c6f-5aa9-4373-a767-423407bd83ec;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fc95c6f-5aa9-4373-a767-423407bd83ec [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
Lille
Autres
Lieu
L'Aéronef
Adresse
168 Avenue Willy Brandt, Lille
Ville
Lille

