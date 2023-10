Rodrigo Y Gabriela en concert L’Aéronef Lille Catégorie d’Évènement: Lille Rodrigo Y Gabriela en concert L’Aéronef Lille, 25 octobre 2023, Lille. Rodrigo Y Gabriela en concert Mercredi 25 octobre, 20h00 L’Aéronef 35 € / 27 € Les fans inconditionnels qui ont découvert le duo Rodrigo y Gabriela en 2006 ont depuis longtemps reconnu leur maîtrise instrumentale : les envolées de Rodrigo, l’extraordinaire rythmique de Gabriela.

C’est en live que les deux guitaristes retranscrivent le mieux tout ce qui fait leur succès à l’échelle de la planète, sur scène & sur disque(s). Etape lilloise cet l’automne ! Soyez les bienvenus ! L’Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, Lille Lille 59777 Lille-Centre Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fc95c6f-5aa9-4373-a767-423407bd83ec;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fc95c6f-5aa9-4373-a767-423407bd83ec [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T20:00:00+02:00 – 2023-10-25T23:00:00+02:00

2023-10-25T20:00:00+02:00 – 2023-10-25T23:00:00+02:00 Ebru Yildiz Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Lieu L'Aéronef Adresse 168 Avenue Willy Brandt, Lille Ville Lille Lieu Ville L'Aéronef Lille latitude longitude 50.636844;3.073903

L'Aéronef Lille https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/