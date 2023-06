LETO • Dimanche 22 Octobre 2023 • L’Aéronef, Lille L’Aéronef Lille, 22 octobre 2023, Lille.

LETO • Dimanche 22 Octobre 2023 • L’Aéronef, Lille Dimanche 22 octobre, 18h30 L’Aéronef

LETO

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2023

AERONEF LILLE

18H30

LETO

Grand espoir du rap français depuis ses premiers titres, LETO a fait ses armes très jeune au sein du groupe PSO THUG. Depuis quelques années, le rappeur parisien a multiplié les apparitions aux côtés d’artistes renommés (Fianso, Alkapote…) et feat. prestigieux (Ninho). Artiste efficace et percutant, il a sorti son 2ème album 17% (Rec 118) en septembre 2021 : #2 du Top Album et 8ème meilleur démarrage rap en 2021. Plus récemment il lance un projet commun avec Guy2Bezbar : « Jusqu’au étoiles » et livre une performance de grande classe dans le Colors qui accumule plus de 9M de vues.

→ Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ L’Aéronef :

168 Av. Willy Brandt Centre Commercial,

59777 Lille

L’Aéronef 168 Avenue Willy Brandt Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/lille/1997-leto.html »}] [{« link »: « mailto:reservation@tickandyou.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T18:30:00+02:00 – 2023-10-22T21:45:00+02:00

2023-10-22T18:30:00+02:00 – 2023-10-22T21:45:00+02:00

Concert Musique