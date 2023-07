Visite musicale de L’Aéronef L’Aéronef Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Visite musicale de L’Aéronef L’Aéronef Lille, 17 septembre 2023, Lille. Visite musicale de L’Aéronef Dimanche 17 septembre, 10h00 L’Aéronef Entrée libre, inscriptions souhaitées via Ville de Lille, départ toutes les demi-heures (sauf entre 12h30 et 14h), maximum 15 personnes par groupe. L’Aéronef – salle de concert, labellisée Scène de Musiques Actuelles – est implanté à Lille depuis 1989.

Si connu qu’elle soit du grand public, que sait-on au juste de cette structure, ses projets, ses mythes et ses espaces ? De son approche inclusive de la culture à ses engagements citoyens, de ses concerts fondateurs à ses modalités de fonctionnement, venez découvrir L’Aéronef aujourd’hui, au sein d’un ensemble urbain ayant incarné le renouveau de tout un quartier. En écho à la thématique nationale dédiée au patrimoine vivant, nous avons souhaité que ces visites puissent faire l’objet de ponctuations musicales mettant en valeur des artistes de la région, dans des cadres qui ne manqueront pas de vous surprendre. Si proche, si loin, embarquez sur L’Aéronef le 17 septembre prochain ! L’Aéronef Avenue Willy Brandt, 168 Centre commercial, 59777 Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord 03 20 13 50 00 http://aeronef.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.jep.lille.fr »}] De ses concerts fondateurs à son fonctionnement, de ses actions culturelles à ses engagements citoyens, venez découvrir ou redécouvrir L’Aéronef. Les visites seront ponctuées de parenthèses musicales mettant en valeur des artistes de la région, dans des cadres qui ne manqueront pas de vous surprendre. Si proche, si loin, embarquez sur L’Aéronef comme vous ne l’avez jamais vue ! Gare SNCF, Stations métro, tram bus Ilevia, V’Lille, parking souterrain Euralille Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 L’Aéronef 2023 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu L'Aéronef Adresse Avenue Willy Brandt, 168 Centre commercial, 59777 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 5 Age max 99 Lieu Ville L'Aéronef Lille

L'Aéronef Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/