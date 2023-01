Les iNOUïS du Printemps de Bourges L’Aéronef, 26 janvier 2023, Lille.

Les iNOUïS du Printemps de Bourges Jeudi 26 janvier, 20h00 L’Aéronef

Gratuit sur réservation via aeronef.fr

Deuxième soirée d’auditions régionales Nord-Pas-de-Calais pour les iNOUïS 2023 du Printemps de Bourges ! Etape lilloise avec Joni Ile, Amouë, Demain Rapides et Konga à découvrir en live à L’Aéronef !

L’Aéronef Avenue Willy Brandt – Euralille Lille-Centre Lille 59777 Nord Hauts-de-France

03 20 13 50 00 https://aeronef.fr

Le flow de Konga se caractérise par son élasticité, tour à tour chantonné et rageux, doux et mélodique, égotripé et mélancolique.

Joni Ile écoute Courtney Barnett, Daniel Johnston, Frankie Cosmos, Alain Bashung et tant d’autres. ll est question ici de pop indé, artisanale et spontanée.

Une touche de folie, une pincée de pop, des textes en français, voici les principaux ingrédients du cocktail fraicheur que dévoile Amouë.

Demain Rapides : une série de dérapages sur les terrains vagues du rap et de la pop, une balade à la fois sauvage et synthétique.



