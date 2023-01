Nova Materia + Joakim L’Aéronef, 21 janvier 2023, Lille.

Nova Materia + Joakim Samedi 21 janvier, 20h00 L'Aéronef

Immersion sonore à 360° le temps d’une soirée en audio spatialisé !

Plongée dans un grand bain sonore, véritable expérience immersive. A la frontière de l’acoustique et de l’électronique.

Nova Materia présente « Xpujil » : d’abord les sons d’une ville, puis de profonds drones produits par un duo d’ocarinas, ensuite la jungle dont on ne sait jamais si elle est réelle ou rêvée. Le duo formé par la Française Caroline Chaspoul et le Chilien Eduardo Henriquez, revisite l’album XPUJIL à partir d’instruments électroniques, de captations dites de Field Recording, d’instruments acoustiques (gongs, guitares préparées) et de sons de pierres et autres matières frottées, percutées puis transformées en direct.

Joakim présente « Second Nature » : Des animaux, des plantes, des roches… des phénomènes telluriques ou atmosphériques, des enregistrements de galaxies lointaines… Joakim (Tigersushi, Crowdspacer) a cherché les sons de la nature, les a combinés, transformés & imbriqués au cœur de compositions musicales oscillant entre ambient, électro-pop et jazz. Joakim, inarrêtable faiseur, a ouvragé Second Nature en imaginant cet espace Live qui puisse embrasser le spectateur.



