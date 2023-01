KAMAAL WILLIAMS en concert ! L’Aéronef, 20 janvier 2023, Lille.

KAMAAL WILLIAMS en concert ! Vendredi 20 janvier, 20h00 L’Aéronef

14 € / 5 €

Une soirée belle au Club de L’Aéronef avec ANGO (Supa) en ouverture jusqu’au Live de KAMAAL WILLIAMS ! Le concert sera suivi d’un Dj Set d’HENRY WU !

L’Aéronef Avenue Willy Brandt – Euralille Lille-Centre Lille 59777 Nord Hauts-de-France

03 20 13 50 00 https://aeronef.fr

A la croisée du broken-beat, de la musique de club (uk garage, dnb…) et du jazz-funk seventies d’Herbie Hancock.

Paru sur le label de Gilles Peterson (Brownswood Recordings) en 2016, le Black Focus de Yussef Kaamal (i.e Henry Wu & Yussef Dayes) rejoignait déjà, comme une évidence, l’inventive scène jazz britannique en y fusionnant le son urbain londonien. En 2018, non loin de Shabaka Hutchings ou The Ezra Collective, dans une même énergie que ces autres talents excitants de Londres, Kamaal Williams sortait The Return sur son propre label, Black Focus Records. Avec l’album Wu Hen, deux ans plus tard, le virtuose poursuit ses explorations. Groove libre, beats implacables, lignes de basse funky… : fan de jazz, tout en opérant volontiers quelques incursions dans l’électronique, Kamaal Williams sait embarquer le public ! Put on your dancing shoes !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:00:00+01:00

2023-01-20T23:30:00+01:00

