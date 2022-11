Jérémie Ternoy Grand Ensemble L’Aéronef, 30 novembre 2022, Lille.

« Ça commence par la marche ». Onze musiciens. Un projet hors norme.

En 2017, après 5 ans passé avec le légendaire groupe MAGMA, Jérémie Ternoy décide monter un projet singulier pour visiter de nouveaux territoires… pour cela, il décide d’utiliser non pas un piano, mais deux, qu’il joue en même temps. Lentement, il imagine une musique puissante, rythmique et dense, tout en étant méditative et poétique : « Ça commence par la marche ».

Sur scène 2 pianos, 2 batteries, des voix et une section de soufflants pour une expérience sonore qui travaille le corps, en jouant sur le dédoublement et la performance physique.

Basée sur la répétition d’une même phrase musicale jouée simultanément sur les deux pianos, puis repris et augmenté par les différentes sections du groupe, la musique se déploie lentement et évoque les procédés rythmiques des musiques d’Afrique, du rock progressif et des musiques minimales pour entrainer l’auditeur dans une inexorable transe.

« Ça commence par la marche » réunit sur la scène ce 30 novembre Jérémie Ternoy : pianos / Nicolas Mahieux : contrebasse / Charles Duytschaever : batterie / Peter Orins : batterie / Ivann Cruz : guitare / Sakina Abdou : saxophone / Christian Pruvost : trompette / Vianney Desplantes : Euphonium / Maryline Pruvost : voix / Sarah Butruille : voix / Kristof Hiriart : voix;



