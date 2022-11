BLACK SEA DAHU & SAN SALVADOR en concert ! L’Aéronef, 25 novembre 2022, Lille.

BLACK SEA DAHU & SAN SALVADOR en concert ! Vendredi 25 novembre, 20h00 L’Aéronef

18 € / 11 €

Folk et pop polyphonique au programme !

L’Aéronef Avenue Willy Brandt – Euralille Lille-Centre Lille 59777 Nord Hauts-de-France

03 20 13 50 00 https://aeronef.fr

Orchestrale, tempétueuse et imprévisible : la musique de Black Sea Dahu déborde tous les genres. On ne peut jouer de cette manière que si l’on a été sans cesse en tournée ensemble et développé, contre vents et marées, cette télépathie particulière. Et une aptitude à laisser se produire les heureux hasards. Et l’on partage la joie et l’espièglerie du groupe, son invitation à trouver ses racines, se tailler une place dans un monde en perpétuel changement, agir et s’émanciper.

San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le concert est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable. A la croisée de la transe, d’un choeur punk et de constructions math-rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant. Massif. Central.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:00:00+01:00

2022-11-25T23:00:00+01:00

Paul Maerki