TV PRIEST en concert ! L'Aéronef, 19 novembre 2022, Lille.

TV PRIEST en concert ! Samedi 19 novembre, 20h00 L’Aéronef

9 € / 5 €

Post-punk, garage rock et kraut au Club de L’Aéronef avec les Anglais de TV Priest, le quartet rouennais We Hate You Please Die et le duo espagnol Dame Area !

L’Aéronef Avenue Willy Brandt – Euralille Lille-Centre Lille 59777 Nord Hauts-de-France

03 20 13 50 00 https://aeronef.fr

TV Priest réunit quatre amis d’enfance qui ont fait de la musique ensemble durant l’adolescence, avant que leur chemins se séparent, puis se retrouvent, inévitablement, fin 2019. Recommandé si l’on aime The Fall, Protomartyr ou les grooves de la Kosmische Musik.

We Hate You Please Die propose une musique hybride, groovant du punk à la pop, en passant par le rock garage.

Les concerts de Dame Area relèvent de l’expérience sonore : un minimalisme libéré, sauvage et industriel.



