Prise Directe 4 : Je déteste les putains de mexicains, Legom L’Aéronef Lille, 12 octobre 2019, Lille.

Le festival Prise Directe propose sur toute la métropole des lectures-spectacles et musicales, des concerts, des spectacles et performances, sur des thématiques en Prise Directe avec l’aujourd’hui.

Cette quatrième édition du Festival, du 11 au 18 octobre 2019, vous propose un focus Mexique dans le cadre d’Eldorado, autour de l’écriture mexicaine : retrouvez des lectures, des concerts, des rencontres tout au long du festival, via un parcours ou des rendez-vous ponctuels.

Des volets programmatiques spécifiques

Le défrichage des écritures

Des textes en prise avec l’aujourd’hui, souvent inédits, non publiés, lus pour la première fois, traduits pour le festival, en cours d’écriture, ou commandés pour l’occasion.

La rencontre entre des artistes

De différentes disciplines ou non, pour des cartes blanches, commandes, expérimentations, pour créer des formes uniques pour le festival, singulières, en prise avec le réel.

Incubateur de projets

Le Festival est une plateforme d’accompagnement, de naissance de projets et d’équipes, de découverte. Nous accompagnons l’émergence via des étapes de travail, l’écriture par des résidences ou des commandes d’écriture, la création par des cartes blanches à des artistes et des espaces possibles pour l’expérimentation.

De nombreux textes et projets voient le jour dans le Festival, ils sont ensuite relayés dans d’autres festivals ou comités de lecture (Mousson d’été, Comédie Française…), se développent vers l’écriture, la production et la création.

Je déteste les putains de mexicains, Legom

Concert-lecture du texte Je déteste les putains de mexicains de Legom par GiedRé et les musiciens Cédric Perras et Dario de Philippo.

L’alliance d’un texte théâtral et de la musique est certes une pratique courante, depuis longtemps et souvent représentée, mais je dois admettre que l’exercice a pour moi une saveur toute particulière.

M’étant un peu éloignée du Théâtre pour me consacrer à la musique, je l’ai néanmoins toujours porté en moi comme un premier amour qui déteint sur tous ceux qui suivent. J’ai toujours, et souvent inconsciemment, apporté du théâtre dans mes concerts, que ce soit dans la mise en scène, la question de la représentation de soi, les décors. Alors faire rencontrer ces deux arts, simultanément, sans avoir à choisir, créer un spectacle où chacun a une place égale, ce sera évidemment pour moi un plaisir immense. Surtout quand le texte qu’il m’a été proposé de défendre est si drôle, fort et musical en lui même. >> GiedRé

L'Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, 59777 Euralille Lille 59777 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-12T21:30:00+02:00 – 2019-10-12T23:00:00+02:00

