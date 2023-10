Prise Directe 4 : La chambre chinoise L’Aéronef Lille, 12 octobre 2019, Lille.

Le festival Prise Directe propose sur toute la métropole des lectures-spectacles et musicales, des concerts, des spectacles et performances, sur des thématiques en Prise Directe avec l’aujourd’hui.

Cette quatrième édition du Festival, du 11 au 18 octobre 2019, vous propose un focus Mexique dans le cadre d’Eldorado, autour de l’écriture mexicaine : retrouvez des lectures, des concerts, des rencontres tout au long du festival, via un parcours ou des rendez-vous ponctuels.

Des volets programmatiques spécifiques

Le défrichage des écritures

Des textes en prise avec l’aujourd’hui, souvent inédits, non publiés, lus pour la première fois, traduits pour le festival, en cours d’écriture, ou commandés pour l’occasion.

La rencontre entre des artistes

De différentes disciplines ou non, pour des cartes blanches, commandes, expérimentations, pour créer des formes uniques pour le festival, singulières, en prise avec le réel.

Incubateur de projets

Le Festival est une plateforme d’accompagnement, de naissance de projets et d’équipes, de découverte. Nous accompagnons l’émergence via des étapes de travail, l’écriture par des résidences ou des commandes d’écriture, la création par des cartes blanches à des artistes et des espaces possibles pour l’expérimentation.

De nombreux textes et projets voient le jour dans le Festival, ils sont ensuite relayés dans d’autres festivals ou comités de lecture (Mousson d’été, Comédie Française…), se développent vers l’écriture, la production et la création.

La chambre chinoise, 20h

Pièce pour 2 musiciens et un algorithme.

Suite à un accompagnement avec L’Aéronef, via les dispositifs Pas de Côté et Ville d’Arts du futur

Benjamin Collier (guitare, conception) Sakina Abdou (saxophone)

Erwan Defachelles (conception, artiste numérique)

Durée 45’

Le spectacle est suivi d’un buffet et de la lecture du texte Je deteste les putains de mexicains, de Legom, par Giedré, à 21h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-12T19:00:00+02:00 – 2019-10-13T00:00:00+02:00

