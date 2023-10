Mexican Institute of Sound ! L’Aéronef Lille, 8 juin 2019, Lille.

Mexican Institute of Sound ! Samedi 8 juin 2019, 21h00 L’Aéronef 15 € / 13 € / 7 € / 5 €

Le son de Mexico ! Des grooves de cumbia et des trompettes mariachi mêlés à des lignes de basse, effets et rythmes explosifs. Le live de Mexican Institute of Sound fondé par le DJ et producteur Camilo Lara fait partie intégrante d’un mouvement global de la scène électro mexicaine (Nortec Collective, Kinky… ) où les sons fusionnent. La richesse du paysage musical mexicain y est mise à l’honneur dans un cocktail dance, hip hop & electro… En 2017, Disco popular, son cinquième album, affirmait encore l’envie de créer des passerelles, avec de belle collaborations telles Sly and Robbie, Toots & the Maytals, La Yegros ou Calexico…

« Confetti guns, fire breathing, rising flames, sweat and other nonsense ». Peu importe qui est El Cis (il aurait été vu à la guitare dans le groupe Stake…), peu importe d’où il vient (né d’entre les racines des agaves…), ses sets balancent entre mariachi, merengue & toutes les couleurs des musiques latines.

Medline collectionne très tôt les disques de jazz et de funk afro américains. Attiré vers la musique amplifiée et le rare groove du monde latino-américain des 70’s, il est aujourd’hui à la tête du label My Bags et joue ses trésors venus du nouveau monde avec une collection de vinyles ciselée pour la danse !

L’Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, 59777 Euralille Lille 59777 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fc95c6f-5aa9-4373-a767-423407bd83ec;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fc95c6f-5aa9-4373-a767-423407bd83ec [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 13 50 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://aeronef.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-08T21:00:00+02:00 – 2019-06-09T00:00:00+02:00

2019-06-08T21:00:00+02:00 – 2019-06-09T00:00:00+02:00