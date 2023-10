Hot Snakes + The Intelligence L’Aéronef Lille, 3 juin 2019, Lille.

Hot Snakes + The Intelligence Lundi 3 juin 2019, 20h00 L’Aéronef 15 € / 13 € / 7 € / 5 €

Nerveux, tendu, rapide… Hot Snakes revenait en force l’an dernier avec Jericho Sirens, made in San Diego, un quatrième album en 20 ans de carrière, signé sur le mythique label Sub Pop ! Avec John Reis et Rick Froberg à la barre (anciennement Drive Like Jehu et véritables têtes chercheuses de l’Us Underground), Hot Snakes souffle toujours le sable chaud du désert, brûlant et caniculaire.

Compositions lo-fi intenses. Guitares post-punk et riffs qui intègrent des volets pop, répétitifs et anguleux, à des mouvements new wave synthétique. Fondé par Lars Finberg (A-frames), The Intelligence a neuf albums à son actif depuis 1999, dont le brillant Vintage Future sorti en 2015 sur In The Red Records, et compte aujourd’hui parmi les artistes hyper-prolifiques de la scène garage.

L'Aéronef 168 Avenue Willy Brandt, 59777 Euralille Lille 59777 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-03T20:00:00+02:00 – 2019-06-03T23:30:00+02:00

