Pôle Formation UIMM Poitou-Charentes, le jeudi 5 mai à 09:00

Le secteur aéronautique est très présent sur Rochefort et jusqu’ alors peut accessible aux publics en insertion. Par ailleurs nous faisons le constat que les femmes sont peu représentées dans ce secteur d’activité. De ce constat nous avons initié un projet de recrutement spécifique dédié aux femmes. Il émane d’un collectif : ADEQUAT, Pôle Emploi, Cap Emploi, le PLIE, UIMM, Mission Locale Le projet est de créer un recrutement spécifique au poste d’Ajustage réservé aux femmes pour AIRBUS Atlantic et de les former sur le poste. L’action va se mener en différentes étapes : * – Mobilisation du public toute une matinée le 5 mai 2022. Contenu : * – Présentation d’AIRBUS ATLANTIC par un responsable RH * – Présentation de la formation par des formateurs de l’AFPI * – 2 ateliers découvertes pratiques : atelier ajustage structure et atelier cabine A l’issue de cette matinée d’information et de mise en situation, les candidates pourront évaluer leurs souhaits de continuer l’aventure. Pour les candidates retenues principalement sur des critères de savoir être, une formation qualifiante se mettra en place portée par l’agence d’intérim ADEQUAT.

Sur inscription et orientation par Adéquat Rochefort

Un collectif : ADEQUAT, Pôle Emploi, Cap Emploi, la Mission Locale et le PLIE proposent d’initier un recrutement spécifique au poste d’Ajustage réservé aux femmes pour AIRBUS. Pôle Formation UIMM Poitou-Charentes 23 Avenue André Dulin 17300 ROCHEFORT Rochefort Le Bois et La Forêt Charente-Maritime

