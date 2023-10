ASTONVILLA L’AEROGARE Metz Catégorie d’Évènement: Metz ASTONVILLA L’AEROGARE Metz, 23 novembre 2023, Metz. ASTONVILLA L’AEROGARE a lieu à la date du 2023-11-23 à 20:30:00.

Tarif : 22 à 22 euros. Réservez votre billet ici L’AEROGARE

69 RUE DE LOTHAIRE Metz 57000 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Metz Autres Lieu L'AEROGARE Adresse 69 RUE DE LOTHAIRE Ville Metz Departement 57000 Lieu Ville L'AEROGARE Metz latitude longitude 49.100499;6.185025

L'AEROGARE Metz 57000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/