MISTAFLY L’AERO Bron, 25 novembre 2023, Bron.

MISTAFLY Samedi 25 novembre, 22h00 L’AERO

Dj Mistafly, est un musicien avant tout. Pratiquant la batterie depuis son jeune âge, il possède un sens inné du rythme et une large culture musicale. DJ depuis 2012, il aime être créatif et a une passion : faire partager son goût pour la musique. Chanson populaire ou musique d’initié Mistafly sait toujours nous faire danser.

L’AERO Aéroport de Bron, 69500 Bron Bron 69500 Village Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.restaurant-laero.fr/ [{« link »: « https://www.facebook.com/djmistaflyindasky/?locale=fr_FR »}] L’ AERO est un restaurant & bar, dans un cadre atypique et exceptionnel.

Offrez-vous le charme du dépaysement à deux pas du centre de Lyon. Terrasse près de Lyon ou salle avec de grands volumes, nous avons de quoi vous ravir et vous embarquer dans une nouvelle dimension, celle du décollage immédiat !

C’est aussi l’adresse incontournable des soirées du vendredi et samedi soir de l’Est lyonnais. A noter également le Music Live le jeudi soir, dès 18h !

Où sortir à Lyon ? Au bord des pistes de L’AERO’port de Bron bien sûr !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T22:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

dj set