MYZE L’AERO Bron, 24 novembre 2023, Bron.

MYZE Vendredi 24 novembre, 22h00 L’AERO

MYZE, c’est le meilleur des années 70’s, 80’s, 90’s, 2000, 2010, jusqu’à aujourd’hui ! Peu importe l’âge, tant que la musique est bonne ! Créateur du concept de soirée « C’était mieux avant » il saura sans nul doute trouver la musique qui vous plaira pour danser toute la nuit sur la piste ! Rejoignez-le à 22h à L’AÉRO !

Facebook

Souncloud

L’AERO Aéroport de Bron, 69500 Bron Bron 69500 Village Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.restaurant-laero.fr/ [{« link »: « https://www.facebook.com/MyzeMusic69/ »}, {« data »: {« author »: « Myze », « cache_age »: 86400, « description »: « u25aaufe0f Lyon, France ud83cuddebud83cuddf7 u25aaufe0f C’u00e9tait Mieux Avant ! u25aaufe0f Info & Booking : myze.music69@gmail.com u25aaufe0f Music & Good Vibes u25aaufe0f Bisous u2764ufe0f », « type »: « rich », « title »: « Myze », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-8m35o5ANYYanGt8a-sCHAFA-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/myze-music?fbclid=IwAR0kAo5c8vnS8auLjdVtRqBIinKKKdJXkhfjPFOS8WPL98zPAxN-Pq3Ah3o », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/myze-music », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/myze-music?fbclid=IwAR0kAo5c8vnS8auLjdVtRqBIinKKKdJXkhfjPFOS8WPL98zPAxN-Pq3Ah3o »}] L’ AERO est un restaurant & bar, dans un cadre atypique et exceptionnel.

Offrez-vous le charme du dépaysement à deux pas du centre de Lyon. Terrasse près de Lyon ou salle avec de grands volumes, nous avons de quoi vous ravir et vous embarquer dans une nouvelle dimension, celle du décollage immédiat !

C’est aussi l’adresse incontournable des soirées du vendredi et samedi soir de l’Est lyonnais. A noter également le Music Live le jeudi soir, dès 18h !

Où sortir à Lyon ? Au bord des pistes de L’AERO’port de Bron bien sûr !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T22:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

2023-11-24T22:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

Soirée « C’était mieux avant »