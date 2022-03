L’aérien Blainville-sur-Orne, 6 mars 2022, Blainville-sur-Orne.

L’aérien Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne

2022-03-06 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-06 17:35:00 17:35:00 Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne

Le spectacle nous surprend à vouloir voler : Mythologie, histoire du vol, gravité, apesanteur et légèreté…

Ces mouvements du haut et du bas sont abordés sous l’angle poétique, scientifique et philosophique, jusqu’à ce que cette forme littéraire bascule vers le langage du corps et de la sensation… Le vent se lève, et la conférencière, emportée, décolle.

Dès 10ans.

Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne

