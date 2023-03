De l’Estampe à l’Objet d’Art Décoratif L’Æncre Flottante, Atelier Véronique Agostini, 28 mars 2023, Sète.

De l’Estampe à l’Objet d’Art Décoratif 28 mars – 2 avril L’Æncre Flottante, Atelier Véronique Agostini

Sublimer le quotidien c’est ce qui m’anime chaque fois que je crée une Estampe, un kakemono ou une Luminestampe.

Chaque objet d’art conçu dans cet esprit apporte du sens et une singularité à notre, à votre quotidien.

Pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art vous découvrirez l’éventail de mes savoirs-faire qui gravitent autour de mon métier : la Gravure en taille d’épargne (Impression en relief)

La gravure est traditionnellement une technique de reproduction, pour moi, c’est surtout la liberté de multiplier les possibles, en combinant et superposant à l’infini les différentes matrices et tampons, fonds et Encres-flottantes.

Ainsi, ma technique de gravure devient un véritable art du processus qui me permet de donner à chaque œuvre de nouvelles variations de couleurs et de compositions.

Chaque œuvre est délibérément unique. Parfois ressemblante, jamais identique.

Tous les papiers sont estampés à la main dans l’atelier à l’aide d’un baren.

Créations : Estampes, Luminaires, Kakemonos,Objets dérivés….

L’Æncre Flottante, Atelier Véronique Agostini 7 Grande rue Mario Roustan 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.veroniqueagostini.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/veronique.agostini.prints/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.agostiniveronique.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

estampe contemporaine gravure contemporaine

Véronique Agostini