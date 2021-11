L’AE14 a 30 ans Caen, 19 novembre 2021, Caen.

L’AE14 a 30 ans Moho 2 rue de la Gare Caen

2021-11-19 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-19 20:30:00 20:30:00 Moho 2 rue de la Gare

Caen Calvados

Animation Emploi 14 (AE14) accompagne la vie associative du Calvados depuis 30 ans. Cet anniversaire est célébré par un programme d’animations ouvert à tous.

Au programme16h00 – Accueil16h15 – 1er table ronde : Comment favoriser l’engagement bénévole dans un monde post-covid ?16h50 – Démonstrations sportives, artistiques et culturelles17h25 – 2nde table ronde : Quels sont les enjeux de l’association aujourd’hui et demain ?18h00 – Démonstrations sportives, artistiques et culturelles18h15 – Restitution des tables rondes sous le prisme de « 120 ans de liberté d’association, quel avenir pour les associations ? »19h00 – Démonstrations sportives, artistiques et culturelles19h30 – Cocktail

Et aussi des stands d’informations pour les associations (Service National Universel, Service Civique, Formation, Emploi, appui à la vie associative…).

