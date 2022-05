Lady’s Cup Golf d’Hossegor – 22ème édition Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: 40150

Soorts-Hossegor 40150 À l’occasion de cette 22ème édition, plus de 150 femmes issues du Golf d’Hossegor et de la région Nouvelle-Aquitaine participeront à la Lady’s Cup 2022 ! Programme Compétition:

3 séries vont prendre le départ échelonné entre 8 h et 14h30:

1ère Série – Index de 0 à 15,4 -Départs du 1 : de 8h à 10h

2ème Série – Index de 15,5 à 24,4 -Départs du 1 et du 10 : de 12h30 à 14h30

3ème Série – Index de 24,5 à 36-Départs du 10 : de 8h à 10h -un Concours de précision et un concours de drive

-une Prime à la joueuse ayant réalisé le plus de birdies en brut Des animations auront lieu dès midi sur place avec :

un Atelier Coiffure et maquillage (organisé par Franck PONTICO et son équipe)

un Atelier de yoga (organisé par le Studio Pilates Emilie Camborde)

un Atelier Massage facial

Soorts-Hossegor

