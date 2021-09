LadyFest d’Alençon 2021 Alençon, 2 octobre 2021, Alençon.

LadyFest d’Alençon 2021 2021-10-02 15:00:00 – 2021-10-02 00:00:00

Alençon Orne

Ladyfest est un festival communautaire de spectacles vivants et d’arts pour les féministes et femmes artistes, à but non lucratif. Le Ladyfest, c’est un peu un mix entre un festival de musique, de spectacles et d’ateliers. Tout en étant bien plus que ça. Au total, vous aurez deux jours pour apprécier 2 écrivaines, 2 spectacles, 3 concerts, 6 ateliers, 2 tables rondes, 2 conférences, 1 projection, 3 expos, et 6 associations présentes ! Tout se passe les 2 et 3 octobre 2021.

Cet événement est organisé par l’association Transtopie à Chapêlmêle.

Entrée à prix libre et conscient.

transtopies@gmail.com +33 7 83 73 48 88 https://www.transtopie.fr/

