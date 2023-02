LADY K – Conférence ESPACE D’ART LE COMŒDIA Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Lady K vous dévoile son parcours, son travail dans une conférence exceptionnelle spécialement créée pour la Galerie d’Art. Ne ratez pas ce rendez-vous unique de la plus célèbre des graffeuses françaises.

Un moment privilégié. Après la conférence, profitez d’échanger directement avec l’artiste ou de vous faire dédicacer sa récente monographie ou l’une de ses lithographies. La star du graff est une artiste hors-normes. Writeuse, elle est considérée comme l’une des figures marquantes dans le monde du street-art. Ses messages s’expriment aussi bien sur les murs, les métros, que sur toiles pour être exposés en galerie. Lady K aime se mettre en scène avec des tenues spectaculaires en filmant ses performances. Ne manquez pas son premier passage à Brest, c’est un moment rare ! Informations pratiques

16H30 – 18H00 : conférence de Lady K, sur réservation.

14H00 – 16H00 : rencontre-signature avec Lady K, en accès libre.

Tarif de la conférence : 20 €/personne.

Nombre de places limité, inscription et réservation uniquement sur le site du Comoedia.

Le règlement s’effectue uniquement par internet et votre billet (numérique ou papier) sera à présenter lors de votre venue.

Arrivée : entre 16 heures et 16 heures 15.

Fermeture des portes à 16 heures 30.

Au-delà de cet horaire, il ne sera plus possible d’accéder à la conférence. contact@artcomoedia.fr +33 2 98 20 88 92 https://www.artcomoedia.fr/exposition/samedi-04-mars-a-16h30-conference-lady-k/ ESPACE D’ART LE COMŒDIA 35 Rue du Château Brest

