Le Rallumeur d’étoiles, le samedi 23 avril à 21:00

Il était une fois un groupe de nanas, Qui « fanfaronnaient » par-ci, par là… Petit à petit, de nous unir l’idée germa, Et c’est ainsi que naquirent les Lady Jaja. Nous ne sommes ni des pro, ni des starlettes, Pour être prêtes, il en aura fallu des répèt’ ! Mais des nénettes en mode cuivrette, Faut dire que ça en jette ! C’est donc en toute simplicité Que nous vous proposons un répertoire singulier : Nous ne vous promettons pas de virtuosité, Mais de la bonne humeur à volonté !

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T21:00:00 2022-04-23T23:00:00

