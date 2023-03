Lady First SALLE ROBERT DELACAZE BILLERE Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Lady First SALLE ROBERT DELACAZE, 28 avril 2023, BILLERE. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 20:00. Tarif : 13.8 à 13.8 euros. Fantaisie contemporaine, assez inclassable. Mais puissante et jubilatoire ! Un pays indéfini, une première dame loufoque, un (ou une) styliste transsexuelle et hypersensible, une jeune fille pas si innocente, un homme de main aussi blasé que sinistre… Un cocktail improbable pour une pièce drôle et très engagée.

Un pays indéfini, une première dame loufoque, un (ou une) styliste transsexuelle et hypersensible, une jeune fille pas si innocente, un homme de main aussi blasé que sinistre… Un cocktail improbable pour une pièce drôle et très engagée. .13.8 EUR13.8. Votre billet est ici

