Lady Cagole, 6 avril 2022

Lady Cagole

2022-04-06 – 2022-04-06

Lady Cagole va vous raconter sa vie… Et ça va déménager !



De son mari Gérard, emboucané (“très embêté” pour ceux qui habitent au nord d’Avignon) dans un supermarché à sa copine Suzanna en passant entre autres par sa belle-mère Antoinette, le prof de relaxation Eugène, le vendeur de calendriers de La Poste, de produits bios, la secrétaire du laboratoire d’analyses médicales, sa voisine Madame Rossi, un acupuncteur insistant et même…



Adam et Eve et Jean-Jacques Goldman, Lady Cagole va passer tout son monde à la moulinette…

Et même tout le monde car son quotidien qui, avec elle prend des proportions extravagantes et délirantes, n’est finalement pas si différent du nôtre !



Ecriture : Jean Jacques

Jeu : Marion Manca

Attention, la cagole a décidé de faire son one woman chaud !

dernière mise à jour : 2022-03-23 par