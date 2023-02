Lady Agatha – Théâtre Saint-George, Paris THEATRE SAINT GEORGES, 8 février 2023, PARIS.

Lady Agatha – Théâtre Saint-George, Paris THEATRE SAINT GEORGES. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-03-05 15:00. Tarif : 30.5 à 41.5 euros.

LADY AGATHA L'INCROYABLE VIE D'AGATHA CHRISTIEUn voyage à 100 à l'heure à travers deux siècles et tout autour du monde.Mais qui est donc Agatha Christie ? Malgré ses deux Milliards de livres vendus à travers le monde, personne ne connait réellement la célèbre romancière. Pourtant sa vie fût un véritable feu d'artifice ! Alors plongez avec nous dans ce spectacle tourbillonnant, drôle et poétique et partez à la découverte de la folle aventure que fût la vie d'Agatha Christie, la reine du crime !Auteur(s) :Cristos Mitropoulos et Ali BougherabaMetteur(s) en scène :Cristos MitropoulosActeur(s) :Camille Favre-Bulle, Tatiana Gousseff, Marie-Aline Thomassin, Matthieu Brugot, Erwan Creignou et Léo Guillaume.Durée du spectacle : 110 minutes.D'une ingéniosité inégalable Le Figaro Magazine Drôle et tonitruant Le Parisien Des comédiens talentueux et une mise en scène très inventive. Un régal ! Le Pélerin Une expérience unique et fabuleuse Le Bonbon Une pièce drôle, sensible, originale et attachante Carré Or TV

THEATRE SAINT GEORGES PARIS 51, rue St Georges 75009

.2023-03-05.

