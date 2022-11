L’Advent Escape Évaux-les-Bains Évaux-les-Bains Catégorie d’évènement: Évaux-les-Bains

2022-12-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-24 18:00:00 18:00:00 Creuse Évaux-les-Bains Magasin ENFANTILL’AGES – 10h – 18h L’Advent Escape est un calendrier de l’avent exposé devant la vitrine du magasin. Il est libre d’accès et gratuit. Chaque jour, découvrez une énigme qui vous aide pour le jour suivant, pour enfin découvrir le code promo à utiliser le 24 décembre au magasin. Évaux-les-Bains

