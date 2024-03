L’ADR invite ATOUBOUDCHAN Z.A. L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, samedi 13 avril 2024.

L’ATELIER DES ROSSIGNOLS (ADR), atelier vocal vésulien porté par Maureen Moisy, invite ATOUBOUDCHAN, un bal moderne comme on n’en voit plus, une joyeuse tribu d’ami(es) et de vie !

Une belle soirée en perspective avec les chanteur·ses de l’ADR en première partie, puis ATOUBOUDCHAN, dont le répertoire de chansons françaises fait cohabiter Nino Ferrer et Dalida, danser Joe Dassin avec Catherine Ringer, valser Aznavour tout contre France Gall. De quoi raviver les souvenirs et vous faire chanter ! 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Z.A. L’Écu Echo System

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echosystem70.fr

L’événement L’ADR invite ATOUBOUDCHAN Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2024-03-14 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE