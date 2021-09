Saint-Barthélemy Fronton de Saint-Barthélemy Landes, Saint-Barthélemy L’Adour, patrimoine d’exception pour tous ! Fronton de Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy Catégories d’évènement: Landes

Saint-Barthélemy

L’Adour, patrimoine d’exception pour tous ! Fronton de Saint-Barthélemy, 18 septembre 2021, Saint-Barthélemy. L’Adour, patrimoine d’exception pour tous !

Fronton de Saint-Barthélemy, le samedi 18 septembre à 13:30

### Partition de lecture publique du texte gascon « L’aigat » (L’inondation), écrit, lu, et traduit par le groupe adulte de l’Association Esquirots de Saint-Martin de Seignanx. • Cette petite fable vous racontera la vie des habitants des Barthes après une inondation du fleuve Adour.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. Durée : 20 min. Tout public.

Partition de lecture publique du texte gascon « L’aigat » (L’inondation), écrit, lu, et traduit par le groupe adulte de l’Association Esquirots de Saint-Martin de Seignanx. Fronton de Saint-Barthélemy Route de l’Adour, 40390 Saint-Barthélémy Saint-Barthélemy Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Barthélemy Autres Lieu Fronton de Saint-Barthélemy Adresse Route de l'Adour, 40390 Saint-Barthélémy Ville Saint-Barthélemy lieuville Fronton de Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy