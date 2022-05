L’Adour en Famille Saint-Jean-de-Marsacq, 4 juin 2022, Saint-Jean-de-Marsacq.

L’Adour en Famille Saint-Jean-de-Marsacq

2022-06-04 11:45:00 – 2022-06-04 18:30:00

Saint-Jean-de-Marsacq Landes Saint-Jean-de-Marsacq

A partir de 11h45 : Au Port de Saubusse : n11h45 : Ateliers et expositions n12h30 : Accueil de l’Aviron Bayonnais et apéritif offert aux 200 rameurs et bénévoles participants à la randonnée de la fédération française d’aviron : Les Trois Rivières » nPique-nique sur l’herbe possible. Venez avec votre pique-nique Zéro Déchets, et participez au jeu concours en partenariat avec Water Family. n14h30 : Départ en musique des avirons et des cyclistes vers Josse A partir de 14h45 : Au Pont de la Marquèze à Josse n14h45 : Sieste musicale à Josse, clap pour les bateaux qui passent… n16h00 à 18h30 : Scène ouverte* à la Guinguette, animations musicales et théâtre. n*La programmation musicale est ouverte à toutes les esthétiques musicales. nInscription indispensable et OBLIGATOIRE. Pour plus d’informations, contactez Christelle au 06 63 94 38 12

Une journée à partager en famille ! Ateliers, expositions, animations musicales, théâtre…

Festiv’Adour

