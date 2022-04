L’Adour en Famille Saint-Jean-de-Marsacq Saint-Jean-de-Marsacq Catégories d’évènement: Landes

Saint-Jean-de-Marsacq Landes Saint-Jean-de-Marsacq 0 0 EUR Atelier cirque de 4 jours pour les enfants dans le cadre du centre de loisirs. Inscription obligatoire des enfants au centredeloisirs@saintjeandemarsacq.fr

Restitution de la création des enfants et spectacle de la compagnie Cirque Compost le 29 avril à 18h30.

Duo acrobatique et jeux clownesque.

Grand spectacle du Cirque Compost : “On avait dit qu’on ne se touchait pas”

Avec en avant première, le spectacle des enfants sur ce thème d’actualité.

