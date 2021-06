L’Adour en Famille Saint-Jean-de-Marsacq, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Jean-de-Marsacq.

L’Adour en Famille 2021-07-04 11:00:00 – 2021-07-04 18:00:00

Saint-Jean-de-Marsacq Landes Saint-Jean-de-Marsacq

-1 6 EUR Marché gourmand et animation musicale le matin. Restauration, pique-nique et bar sur place.

Art circassien, contes, expos et ateliers en famille l’après-midi.

+33 5 58 77 12 00

Festiv’Adour

dernière mise à jour : 2021-05-26 par