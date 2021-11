Meudon Espace numerique Hauts-de-Seine, Meudon L’Ado’Sphère Espace numerique Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

L’Ado’Sphère Espace numerique, 27 novembre 2021, Meudon. L’Ado’Sphère

Espace numerique, le samedi 27 novembre à 16:30

Initiation à la vidéo avec l’Espace numérique avec une vidéaste professionnelle. A partir de 11 ans

Entrée libre

Atelier montage vidéo à l’Espace numérique Espace numerique 2, rue de la pépinière 92360 Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T16:30:00 2021-11-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace numerique Adresse 2, rue de la pépinière 92360 Ville Meudon lieuville Espace numerique Meudon