L’ADORATION DES BERGERS, REDÉCOUVERTE DU CHEF D’ŒUVRE DE LAURENT DE LA HYRE Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

L’ADORATION DES BERGERS, REDÉCOUVERTE DU CHEF D’ŒUVRE DE LAURENT DE LA HYRE Creil, 1 juillet 2022, Creil. L’ADORATION DES BERGERS, REDÉCOUVERTE DU CHEF D’ŒUVRE DE LAURENT DE LA HYRE Creil

2022-07-01 – 2022-08-31

Creil Oise Creil 3.5 3.5 Venez découvrir le chef d’œuvre de Laurent de La Hyre, récemment revenu de restauration. nVous pourrez déambuler au premier étage de la maison Gallé-Juillet, pour y découvrir l’exposition proposée autour de ce tableau. Maison Gallé-Juillet Accès libre (en présence d’un médiateur du musée) de 14h00 à 16h00, du mercredi au dimanche. nRenseignement au 03 44 29 51 50 ou par mail à l’adresse musee@mairie-creil.fr Venez découvrir le chef d’œuvre de Laurent de La Hyre, récemment revenu de restauration. nVous pourrez déambuler au premier étage de la maison Gallé-Juillet, pour y découvrir l’exposition proposée autour de ce tableau. Maison Gallé-Juillet Accès libre (en présence d’un médiateur du musée) de 14h00 à 16h00, du mercredi au dimanche. nRenseignement au 03 44 29 51 50 ou par mail à l’adresse musee@mairie-creil.fr musee@mairie-creil.fr +33 3 44 29 51 50 https://museegallejuillet.fr/ Venez découvrir le chef d’œuvre de Laurent de La Hyre, récemment revenu de restauration. nVous pourrez déambuler au premier étage de la maison Gallé-Juillet, pour y découvrir l’exposition proposée autour de ce tableau. Maison Gallé-Juillet Accès libre (en présence d’un médiateur du musée) de 14h00 à 16h00, du mercredi au dimanche. nRenseignement au 03 44 29 51 50 ou par mail à l’adresse musee@mairie-creil.fr Anne-Sophie FLAMENT

Creil

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville Creil Departement Oise

Creil Creil Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creil/

L’ADORATION DES BERGERS, REDÉCOUVERTE DU CHEF D’ŒUVRE DE LAURENT DE LA HYRE Creil 2022-07-01 was last modified: by L’ADORATION DES BERGERS, REDÉCOUVERTE DU CHEF D’ŒUVRE DE LAURENT DE LA HYRE Creil Creil 1 juillet 2022 Creil Oise

Creil Oise