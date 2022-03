L’adoration de la Croix dans la lumière des textes liturgiques Salle Béthanie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dimanche 3 avril (5ème Dimanche de Carême), de 16h à 18h, vous êtes invités à participer à **une rencontre consacrée au rite de l’Adoration de la Croix du Vendredi Saint :** nous allons découvrir son sens dans la lumière des textes liturgiques. **La rencontre aura lieu dans la salle Béthanie (1 Rue Grenier sur l’Eau, 75004 Paris).** Nous serons guidés par **fr. Patrick PRÉTOT**, moine bénédictin de l’Abbaye de la Pierre-Qui-Vire, théologien et liturgiste, auteur du livre « L’adoration de la Croix », publié aux Éditions du Cerf en 2014. Il commencera par nous présenter l’origine, la place et le sens du rite de la vénération de la Croix dans la liturgie. Un temps d’ateliers en petits groupes nous permettra ensuite de nous confronter avec des textes liturgiques pour nourrir notre réflexion personnelle et spirituelle. La rencontre s’achèvera par le chant des vêpres avec les frères et sœurs dans l’église. Nous vous prions de bien vouloir respecter tous les gestes barrières nécessaires. Dimanche 3 avril (5ème Dimanche de Carême), de 16h à 18h Salle Béthanie Rue du Grenier sur l’eau, 75004 Paris Paris Paris

2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T18:00:00

