COMDT, le dimanche 19 décembre à 20:30

Ce spectacle est une joute poétique entre chantadours. Tour à tour, les chanteurs interprètent des pièces tirées au sort dans un chapeau par le public. Quelques pièces sont chantées par les artistes pour un public qui doit élire la version de son choix. La joute gagnera en difficulté lors du choix de poèmes pour lesquels les chanteurs improviseront la musique. Ces moments de joutes sont entrecoupés de cansòs, de partimens et de tensòs partagés par les deux chanteurs qui se répondent. Ainsi, cette interaction poésie-public vivante replonge ce répertoire dans une dynamique inconditionnelle à sa diffusion, telle qu’elle fut aux XIIe et XIIIe siècles au temps de sa création. À vous de lancer les défis et d’élire le meilleur des chantadours ! En partenariat avec le Centre International de Musiques Médiévales de Montpellier (CIMM). Brice Duisit, voix, vièle à archet, direction artistique ; Clément Gauthier, voix, tambourin à cordes ; Olivier Féraud, vièle à archet, rebab, luth Conférence-concert avec Florence Mouchet, Pascal Caumont et Brice Duisit à la Fabrique – CIAM – Université Toulouse- Jean Jaurès à 12h00 (partenariat CIMM et UT2J). Brice Duisit animera un stage avec Pascal Caumont autour de la poésie et du chant improvisés en Occitanie des troubadours à nos jours samedi 20 et dimanche 21 novembre au COMDT

15/10/5€

Concert de Brice Duisit, Clément Gauthier et Olivier Féraud en partenariat avec le Centre International de Musiques Médiévales (CIMM) de Montpellier

Toulouse



