Bourse aux livres et aux collections Ladon, dimanche 11 février 2024.

Bourse aux livres et aux collections Ladon Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 08:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

Bourse aux livres et aux collections

Bourse aux livres et aux multi-collections organisée par le comité des fêtes à la salle Yves Garré. Vous pourrez y trouver toutes sortent de livres et divers collections (cartes postales, disques…), idéal pour les passionnés ! Buvette et petite restauration sur place. Réservation à partir du 8 janvier (paiement à la réservation).

3 EUR.

Rue du Chateau

Ladon 45270 Loiret Centre-Val de Loire comitedesfetesladon@laposte.net



L’événement Bourse aux livres et aux collections Ladon a été mis à jour le 2024-01-13 par OT GATINAIS SUD